Защитить кожу и волосы: что делать с негативным воздействием жесткой воды

Качество воды, поступающей в наши дома, оказывает влияние на многие аспекты повседневной жизни. Чистота и состав водопроводной воды могут варьироваться, что может сказаться на нашем здоровье и бытовых привычках.
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