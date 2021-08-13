На 12 дорогах Петрозаводска монтируется новое освещение

На перекрёстке по улице Шотмана прошло выездное совещание мэра Владимира Любарского и депутата Петросовета Александра Ханцевича Власти Петрозаводска модернизируют сети наружного освещения на 12 городских улицах в разных районах карельской столицы.
На перекрёстке по улице Шотмана прошло выездное совещание мэра Владимира Любарского и депутата Петросовета Александра Ханцевича Власти Петрозаводска модернизируют сети наружного освещения на 12 городских улицах в разных районах карельской столицы.
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