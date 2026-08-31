Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

640 подписчиков

Мощность Сибири будет прирастать ИИ

Мощность Сибири будет прирастать ИИ

Компания Cloud X намерена построить в Восточной Сибири крупнейший в России ЦОД, обеспечив искусственным интеллектом Ангаро-Енисейский кластер под руководством Ксении Шойгу ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ И МОЩНОСТЬ УСТЬ-ИЛИМСКОЙ ГЭС — АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦОДчитайте на monocle.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым