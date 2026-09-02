Общественник Розенко оценил введение оценок за поведение в школах

Введение оценок за поведение может помочь школьникам и их родителям внимательнее относиться к соблюдению установленных норм, однако реакция детей на эксперимент будет разной, рассказал «ФедералПресс» член Общественной палаты ХМАО Станислав Розенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дмитриев: фотосес...
- Убойный ответ угр...
- Киев в огне после...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым