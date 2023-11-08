Боец и блогер Тарасов: Павлович намного сильнее Аспиналла

Знаменитый боец и блогер Артем Тарасов прокомментировал для "Газеты.Ru" шансы Сергея Павловича в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против британца Тома Аспиналла, заявив, что российский боец является явным фаворитом.
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