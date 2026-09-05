Приостановка ударов по Киеву связана с визитом американских переговорщиков, — Песков

По словам пресс-секретаря президента России, пауза в ударах по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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