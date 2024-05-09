Ролик в поддержку акции «Бессмертный полк» показали на Останкинской телебашне

На медиафасаде Останкинской телебашни 9 мая показали ролик в поддержку акции «Бессмертный полк».В иллюминацию включили портреты ветеранов Великой Отечественной войны, флаг России, а также надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».
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