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Ролик в поддержку акции «Бессмертный полк» показали на Останкинской телебашне

Ролик в поддержку акции «Бессмертный полк» показали на Останкинской телебашне

На медиафасаде Останкинской телебашни 9 мая показали ролик в поддержку акции «Бессмертный полк».В иллюминацию включили портреты ветеранов Великой Отечественной войны, флаг России, а также надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».

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