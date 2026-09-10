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Алтайский край вошел в список регионов, где семьи получают выплаты за третьего ребенка

Алтайский край вошел в список регионов, где семьи получают выплаты за третьего ребенка

В России такие выплаты осуществляют 33 региона В 33 регионах России молодые семьи могут получить единовременную выплату в размере от 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.

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