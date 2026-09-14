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Перелом позвоночника, «раздуло» и Кремль: как Татьяна Овсиенко вернулась на сцену

Перелом позвоночника, «раздуло» и Кремль: как Татьяна Овсиенко вернулась на сцену

В 2024 году Татьяна Овсиенко вышла на сцену в Краснодаре — и зал не сразу узнал ту самую хрупкую блондинку, которая в девяностые заставляла стадионы подпевать «Женскому счастью».

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