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Боевое отравление: откуда у Украины химическое оружие

Боевое отравление: откуда у Украины химическое оружие

США и Украина многократно нарушали положения Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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