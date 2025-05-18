Алматинцев и туристов просят воздержаться от похода в горы 19 мая: ДЧС сообщил о штормовом предупреждении

Департамент по ЧС города Алматы сообщил о штормовом предупреждении на основании данных Казгидромета. Утром 19 мая в Алматы ожидается гроза, град, ночью шквал, при грозе порывы северо-западного ветра могут достичь 15-20 метров в секунду.