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Алматинцев и туристов просят воздержаться от похода в горы 19 мая: ДЧС сообщил о штормовом предупреждении

Алматинцев и туристов просят воздержаться от похода в горы 19 мая: ДЧС сообщил о штормовом предупреждении

Департамент по ЧС города Алматы сообщил о штормовом предупреждении на основании данных Казгидромета. Утром 19 мая в Алматы ожидается гроза, град, ночью шквал, при грозе порывы северо-западного ветра могут достичь 15-20 метров в секунду.

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