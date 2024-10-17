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Мода и Шоу-бизнес

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Советская актриса Титова назвала Стриженова секс-символом СССР

Советская актриса Валентина Титова рассказала NEWS.ru на Международном кинофестивале «Евразия-Кинофест», что актер Олег Стриженов, которому в августе исполнилось 95 лет, являлся главным секс-символом СССР.

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