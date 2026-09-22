$50 за баррель: Минфин закладывает «подушку безопасности» в бюджет на три года

Федеральный бюджет на 2027-2029 годы проектируется с ориентиром на цену нефти в $50 за баррель — такой подход призван создать запас прочности на случай колебаний сырьевых котировок.
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