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$50 за баррель: Минфин закладывает «подушку безопасности» в бюджет на три года

$50 за баррель: Минфин закладывает «подушку безопасности» в бюджет на три года

Федеральный бюджет на 2027-2029 годы проектируется с ориентиром на цену нефти в $50 за баррель — такой подход призван создать запас прочности на случай колебаний сырьевых котировок.

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