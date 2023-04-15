Премьера спектакля «Имя для звезды» состоится в Подольске 22 апреля

Премьера спектакля «Имя для звезды» состоится на сцене Подольского драматического театра 22 апреля. Главную роль в постановке сыграет заслуженная артистка России Екатерина Гусева, а режиссером спектакля стал супруг исполнительницы Владимир Абашкин .