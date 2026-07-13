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РБК СТИЛЬ

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Фестиваль «Сбера» «Гига-Арт»: как приручить генеративный ИИ

Фестиваль «Сбера» «Гига-Арт»: как приручить генеративный ИИ

Главная идея «Гига-Арта» — фестиваля ИИ-искусства, который «Сбер» запустил в год своего 185-летия, проста: объединить цифровых художников, дать им возможность показать свой взгляд на образ России и публичную площадку для выхода к аудитории.

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