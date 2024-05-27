Как начиналась любовь Алсу и Яна Абрамова

Алсу и Ян Абрамов подали на развод после 18 лет брака. Однако их история любви достойна внимания. Известный российский предприниматель Ян Абрамов, сын влиятельного банкира, был очарован восходящей звездой Алсу задолго до их знакомства.
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