«Громче, чем бомбы»: Далекие близкие

Семейная трагедия с Изабель Юппер Вдовец Джин (Гэбриел Бирн) и его дети через три года после смерти матери, военного фотографа Изабель Рид (Изабель Юппер), пытаются справиться с потерей и наладить диалог друг с другом.
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