Астрофотограф запечатлел полярное сияние над Барнаулом. Фото и видео

Наблюдению за редким для Алтайского края природным явлением поспособствовала погода Полярные сияния под Барнаулом / Фото: Константин Гончаров / "Наблюдательный Барнаул" Барнаульский астрофотограф Константин Гончаров запечатлел полярные сияния, которые образовались в результате мощной магнитной бури.
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