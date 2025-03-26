Профессор Финогенова: потерянную часть пенсии можно вернуть в отделении СФР

Специалист рассказала, как получить недоплаченные суммы Как вовремя определить ошибки при начислении пенсии и получить недоплаченные суммы, сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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