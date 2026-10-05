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Русская весна

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Сухогруз с украинским зерном затонул после атаки в Чёрном море (ФОТО, ВИДЕО)

Сухогруз с украинским зерном затонул после атаки в Чёрном море (ФОТО, ВИДЕО)

Сухогруз с украинским зерном затонул после атаки беспилотника в Чёрном море. Судно Royad Mammadov вышло из одесского порта Измаила с грузом зерна, пожар на нём вспыхнул после поражения дроном-камикадзе в акватории Чёрного моря в 20 морских милях от берега, рядом с территориальными водами Румынии.

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