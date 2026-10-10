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Аргументы недели

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Эксперт Суворова назвала лучшее время для шопинга

Эксперт Суворова назвала лучшее время для шопинга

Лучшее время для того, чтобы отправиться за покупками — утро вторника или среды. Удачным также является утро выходного дня.

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