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В Словакии прошли акции протеста с призывом к отставке Фицо

В Словакии прошли акции протеста с призывом к отставке Фицо

Акции против правительства премьер-министра Роберта Фицо охватили города Словакии 24 января. Самый крупный митинг развернулся в Братиславе — там собрались 60 тысяч человек, сообщил местный портал Aktuality.

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