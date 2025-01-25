В Словакии прошли акции протеста с призывом к отставке Фицо

Акции против правительства премьер-министра Роберта Фицо охватили города Словакии 24 января. Самый крупный митинг развернулся в Братиславе — там собрались 60 тысяч человек, сообщил местный портал Aktuality.
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