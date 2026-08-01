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Певица из ЮАР отменила концерт в Нигерии из-за негатива нигерийцев

Певица из ЮАР отменила концерт в Нигерии из-за негатива нигерийцев

Концерт в нигерийском городе Лагос отменила известная южноафриканская певица Tyla после негатива в свой адрес и требований местных жителей бойкотировать ее выступление из-за ксенофобии к мигрантам в ЮАР, 31 июля сообщает местное издание Daily Trust.

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