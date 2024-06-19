Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Минобороны взято под контроль семьи? Что говорят о назначении племянницы Путина на должность нового замминистра обороны

Минобороны взято под контроль семьи? Что говорят о назначении племянницы Путина на должность нового замминистра обороны

Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй самой большой сенсацией после назначения ни должность министра обороны Андрея Белоусова, стал вчерашний Указ подписанный президентом РФ Владимиром Путины о снятии и назначении заместителей министра обороны.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
...не очень- цивилев министр.цивилева зам министра.
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16 час.
Владислав Владислав
Все в кучу. Откуда-то племянницу Путина автор приплел. В общем, бредовая статья.
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16 час.
Наталья Рябинченко
коррупция в органа власти как была так и продолжится!
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15 час.

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