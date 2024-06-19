Минобороны взято под контроль семьи? Что говорят о назначении племянницы Путина на должность нового замминистра обороны

Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй самой большой сенсацией после назначения ни должность министра обороны Андрея Белоусова, стал вчерашний Указ подписанный президентом РФ Владимиром Путины о снятии и назначении заместителей министра обороны.
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