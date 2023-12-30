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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кербер проиграла первый матч после декрета

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер в рамках United Cup проиграла Жасмин Паолини – 4:6, 5:7. Для трехкратной чемпионки турниров «Большого шлема» это был первый матч после декрета и рождения дочери.

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