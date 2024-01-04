Бывший игрок СКА провел параллель между сериалом «Слово пацана» и Петербургом 90-х

Бывший игрок СКА и чемпион мира по хоккею Максим Сушинский рассказал, что сериал “Слово пацана” напомнил ему Петербург начала 1990-х годов, По его словам, отраженные в сериале события перекликаются с атмосферой, что царила в городе в те года.
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