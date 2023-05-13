Новый удар ВСУ по Луганску — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Новость обновляется Стало известно, что целью сегодняшнего ракетного удара противника по Луганску стало старое здание Луганской академии внутренних дел.
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