Следственный комитет инициировал экспертизу по причине смерти пропавшего под Смоленском подростка

Тело пропавшего без вести Матвея Ершова, в убийстве которого подозревают его отчима, сегодня нашли смоленские водолазы-спасатели Следственный комитет России, как подчеркивается, «незамедлительно» назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти несовершеннолетнего жителя Смоленской области Матвея Ершова.