Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Следственный комитет инициировал экспертизу по причине смерти пропавшего под Смоленском подростка

Следственный комитет инициировал экспертизу по причине смерти пропавшего под Смоленском подростка

Тело пропавшего без вести Матвея Ершова, в убийстве которого подозревают его отчима, сегодня нашли смоленские водолазы-спасатели Следственный комитет России, как подчеркивается, «незамедлительно» назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти несовершеннолетнего жителя Смоленской области Матвея Ершова.

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