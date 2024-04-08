«Не могу сосчитать, сколько их живет»: челябинка рассказала о всех «прелестях» соседства с мигрантам

В тюрьму родименьких таких надо. Сразу будет и закон и порядок. Неуважительно относимся к любым законам В С Е .......... Вот плохо и бедно живем поэтому. У заграницы можно взять пример, там считают не только деньги, но и что из этого выйдет....

виктор климахин

После теракта провокаторов заступников и тех кто жалеет фактически пропали видать обосрались и в кусты убежали Тут с прикрытия продажных чиновников и полицаев не обошлось и других городах участковый знал и в деле был Все черножопые мигранты шакалы распространители кавида вирусов и всяких болезней не излечимых известных и неизвестных болезней Это шакалы чурки басмачи у них закон один это ислам а другие для них неверные псы значит нелюди ВЫХОД ОДИН УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ