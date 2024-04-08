Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Не могу сосчитать, сколько их живет»: челябинка рассказала о всех «прелестях» соседства с мигрантам

«Не могу сосчитать, сколько их живет»: челябинка рассказала о всех «прелестях» соседства с мигрантам

Мигранты в основном живут большими группами — так дешевле и безопаснее, по их мнению. Но для соседей толпы людей с ближнего зарубежья — всегда пугающее зрелище.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
В тюрьму родименьких таких надо. Сразу будет и закон и порядок. Неуважительно относимся к любым законам В С Е .......... Вот плохо и бедно живем поэтому. У заграницы можно взять пример, там считают не только деньги, но и что из этого выйдет....
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4 час.
виктор климахин
После   теракта  провокаторов    заступников   и   тех   кто  жалеет   фактически   пропали   видать   обосрались   и   в  кусты   убежали    Тут   с  прикрытия   продажных    чиновников   и    полицаев    не  обошлось   и  других  городах    участковый знал   и   в деле  был  Все   черножопые  мигранты   шакалы   распространители   кавида   вирусов   и   всяких    болезней   не  излечимых    известных    и  неизвестных   болезней   Это    шакалы   чурки   басмачи    у  них   закон  один    это    ислам   а  другие   для  них     неверные     псы   значит    нелюди   ВЫХОД   ОДИН   УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ    БАСМАЧЕЙ
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1 час.

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