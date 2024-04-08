Мигранты в основном живут большими группами — так дешевле и безопаснее, по их мнению. Но для соседей толпы людей с ближнего зарубежья — всегда пугающее зрелище.
«Не могу сосчитать, сколько их живет»: челябинка рассказала о всех «прелестях» соседства с мигрантам
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
В тюрьму родименьких таких надо. Сразу будет и закон и порядок. Неуважительно относимся к любым законам В С Е .......... Вот плохо и бедно живем поэтому. У заграницы можно взять пример, там считают не только деньги, но и что из этого выйдет....
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4 час.
виктор климахин
После теракта провокаторов заступников и тех кто жалеет фактически пропали видать обосрались и в кусты убежали Тут с прикрытия продажных чиновников и полицаев не обошлось и других городах участковый знал и в деле был Все черножопые мигранты шакалы распространители кавида вирусов и всяких болезней не излечимых известных и неизвестных болезней Это шакалы чурки басмачи у них закон один это ислам а другие для них неверные псы значит нелюди ВЫХОД ОДИН УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ
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1 час.
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