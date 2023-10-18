Кадыров показал, как батальон «Запад‑Ахмат» защищает Белгородскую область

РИАМО - 18 окт. Помимо боевых действий, на всей линии фронта также важными остаются защитные операции в районах приграничной территории с Украиной, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
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