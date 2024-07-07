Политолог из Франции Паскаль Бонифас проинформировал о том, что в государствах Запада нет тех, кто ожидал бы, что Вооружённые силы Украины сумеют добиться триумфа на линии боевого соприкосновения и возвратить утерянные регионы.
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