Пентагон – история рождения монстра

Дитя войныЗдание Пентагона можно с полным правом назвать ребёнком войны. С высокой долей вероятности, Рузвельт не решился бы на столь масштабное строительство, если бы не разгоревшаяся в 1939 году Вторая мировая война.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии