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Кейд Каннингем об отказе играть за США на ЧМ-2023: «Все еще не готов к полноценной работе после травмы»

Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем объяснил, почему отклонил предложение сборной США выступить на чемпионате мира этого года.

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