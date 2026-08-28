НХЛ заблокировала переход Рябкина в московское "Динамо"

"Динамо" Москва не смогло подписать контракт с Иваном Рябкиным из-за запрета НХЛ. Хоккеист, выбранный "Каролиной Харрикейнз" в 2025 году, стремится вернуться в клуб, однако его текущий контракт с НХЛ мешает осуществлению аренды.