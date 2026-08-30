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В Петербурге ввели в эксплуатацию спальный корпус Академии танца Бориса Эйфмана

В Петербурге ввели в эксплуатацию спальный корпус Академии танца Бориса Эйфмана

Завершён первый этап создания кампуса Академии танца Бориса Эйфмана в Северной столице. На Большой Пушкарской улице, 9 официально ввели в эксплуатацию новый спальный корпус для воспитанников.

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