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Минус еще один потребитель украинской ГТС, теперь Румыния обхитрила Киев

Минус еще один потребитель украинской ГТС, теперь Румыния обхитрила Киев

Как мало надо для того чтобы Украина сделала нужный шаг в правильном направлении даже в ущерб себе .

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Виктор Михайлов
Опять зрада ! Безграмотная политика киевских властей доведёт народ до ручки !Это происходит всегда , когда сапожник берётся печь пироги !
Mikhail Yurievitch
Лимитрофы вдоль Российской границы начинают грызть друг друга, отхватывая от Укроины - главного лимитрофа - жирные куски! А ведь народ России предупреждал, читайте то, что вам предлагает запад, не подписывайтесь не глядя.

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