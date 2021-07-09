Минус еще один потребитель украинской ГТС, теперь Румыния обхитрила Киев

Константин КудрявцевПолитикаМинус еще один потребитель украинской ГТС, теперь Румыния обхитрила Киев Как мало надо для того чтобы Украина сделала нужный шаг в правильном направлении даже в ущерб себе .Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВиктор МихайловОпять зрада ! Безграмотная политика киевских властей доведёт народ до ручки !Это происходит всегда , когда сапожник берётся печь пироги !Mikhail YurievitchЛимитрофы вдоль Российской границы начинают грызть друг друга, отхватывая от Укроины - главного лимитрофа - жирные куски! А ведь народ России предупреждал, читайте то, что вам предлагает запад, не подписывайтесь не глядя.Комментировать
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