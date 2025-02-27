Cisco и NVIDIA поделятся друг с другом сетевыми чипами и решениями для ИИ-инфраструктур / ServerNews

Cisco объявила о расширенном партнёрстве с NVIDIA. Совместно компании намерены предоставить заказчикам гибкость выбора сетевых инфраструктур для обслуживания всё более интенсивных рабочих нагрузках ИИ и высокую производительность обмена данными между и внутри ЦОД, а также между облаками и между пользователями.