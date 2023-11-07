Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Intel отложила планы по экспансии во Вьетнаме

Американская корпорация Intel отложила запланированные инвестиции во Вьетнам, которые могли бы почти удвоить деятельность американского производителя микросхем в этой стране, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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