Shipping Fuel Shortage Looms as Refiners Prioritize Diesel

Supply of fuel oil for the shipping industry is getting squeezed by the war-driven tightness in diesel fuel, as refiners prioritize the latter over the former, Reuters has reported, with Asia set to suffer the most severe blow.
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