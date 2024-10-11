Лавров заявил об обеспокоенности ремилитаризацией Японии

Политика как она есть

Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии. «Серьёзно озабочены ремилитаризацией этой страны…Это может, в общем-то, привести к демонтажу всей системы современного мироустройства, её заменой на тот самый порядок, основанный на правилах», — цитирует его ТАСС.