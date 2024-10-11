Политика как он...
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Политика как она есть

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Лавров заявил об обеспокоенности ремилитаризацией Японии

Лавров заявил об обеспокоенности ремилитаризацией Японии

Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии. «Серьёзно озабочены ремилитаризацией этой страны…Это может, в общем-то, привести к демонтажу всей системы современного мироустройства, её заменой на тот самый порядок, основанный на правилах», — цитирует его ТАСС.

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