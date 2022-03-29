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Французский дипломат: это не Путин сумасшедший, это Запад не хочет понять Россию

Французский дипломат: это не Путин сумасшедший, это Запад не хочет понять Россию

Французский дипломат, ранее в разные годы возглавлявший посольства страны в Китае, Японии, Великобритании и Германии Морис Гурдо-Монтань в своей статье для газеты "Фигаро" призвал Запад задуматься о собственной роли в кризисной ситуации на Украине.

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