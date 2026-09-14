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Регионы России

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Air Arabia отменила рейсы из России на новогодние даты

Air Arabia отменила рейсы из России на новогодние даты

Авиакомпания Air Arabia расширила список отменённых рейсов из России, включив в него новогодние даты.

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