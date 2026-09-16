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Мечтать вместе: в России появится международное сообщество молодых социальных архитекторов

Мечтать вместе: в России появится международное сообщество молодых социальных архитекторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября, ФедералПресс. На площадке Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге анонсировали создание нового глобального сообщества – Международного молодежного клуба мечтателей имени Ю.

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