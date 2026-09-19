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Медведев предложил ответить на санкции США языком военного сдерживания

Медведев предложил ответить на санкции США языком военного сдерживания

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 18 сентября предложил ответить языком военного сдерживания на новые санкции США.

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