Имитация духовного роста

В

Воробей

Автор очень хорошо отметил: "Тесные связи, доступность информации, интенсивность жизни, и даже материалистичный вектор современного общества – всё это отличные условия для быстрого взросления." К этому можно добавить, что мы фактически живём в эпоху Второго Пришествия или, другими словами, эпоху Всемирного Потопа. Всё это изобилие в мире, которое автор отметил, в наше время - то, что "Всемирный Потоп" и символизирует. Да, история о нём касалась не прошлого, но — будущего. И это значит, что ВСЁ это изобилие - НЕ ТО! Только тот редкий индивидуум, кто сможет после тщательного рассмотрения всех основных категорий этого ВСЁ во всём найти недостатки, которые не позволят ему прилепиться к чему-то из этого, тот может оказаться в положении Ноя - затеять сооружать Ковчег, будучи ведомым свыше. Пусть ВСЕ вокруг с ним и не согласны при этом! Собственно, именно полное отсутствие согласия окружающих и является наиболее верным показателем того, что это может быть Истиной. Той самой, о которой Пилат вопрошал! Только Ковчег - альтернативная монистическая мировоззренческая парадигма, может позволить не утонуть в Потопе. И это невозможно получить от гуру, но нужно самому сформировать. Этим самым успешно пройдя Тест, ради возможности пройти который всё было задумано и создано.