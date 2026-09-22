Премьер Ирака пообещал разоружить все формирования в стране

www.globallookpress.com/Bernd Elme/ESDES Pictures/IMAGO Все вооруженные формирования в Ираке будут разоружены до 30 июня 2027 года.
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