Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

Атака противника была отражена, все воздушные цели — уничтожены Вертолет президента РФ Владимира Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки украинских беспилотников в ходе посещения Курской области 20 мая.
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