За океаном считают, что удар будет нанесен не по центрам принятия решений Александр Ситников На фото: дым от пожара на южной площадке Севморзавода (Фото: Виктория Суконникова/ТАСС) Командующий Повітряних Сил України Николай Олещук поблагодарил пилотов за удар по Севастополю.
США вычисляют, какой будет «ответка» за Севастополь
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Лучшим ответом будет визит Посейдона в пиндосию.
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9 час.
Александр Терехов
Паскуденыши таки и нарываются на грубости со стороны России.
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9 час.
АА
Афонин Андрей
У них получается, а мы расслабились...
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9 час.
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