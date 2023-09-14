США вычисляют, какой будет «ответка» за Севастополь

За океаном считают, что удар будет нанесен не по центрам принятия решений Александр Ситников На фото: дым от пожара на южной площадке Севморзавода (Фото: Виктория Суконникова/ТАСС) Командующий Повітряних Сил України Николай Олещук поблагодарил пилотов за удар по Севастополю.