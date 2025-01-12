Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручит главе МИД Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство республики после ухода Карла Нехаммера, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию австрийского президента.
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