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Картина дня. Финансы

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Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство

Глава МИД Австрии Шалленберг возглавит временное правительство

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручит главе МИД Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство республики после ухода Карла Нехаммера, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию австрийского президента.

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Комментарии
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ФинамИнфо
За фото извините... не удержался😜
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18 час.
Геннадий Бережнов
Видимо что то и есть в этой фамилии по родству, но тот был Шеленберг, если не ошибаюсь.
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17 час.
ФинамИнфо
Да, но сначала прочитал именно через &quot;е&quot;.
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16 час.

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