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Песков: открытых указов о назначении врио главкома ВМФ не было

Песков: открытых указов о назначении врио главкома ВМФ не было

Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, относительно назначения адмирала Александра Моисеева врио главнокомандующего Военно-морским флотом России не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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